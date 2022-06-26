اليوم السابع
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كونجرس الإكوادور يناقش إقالة الرئيس لاسو بسبب الاحتجاجات العنيفة

الأحد، 26 يونيو 2022 10:30 ص
كونجرس الإكوادور يناقش إقالة الرئيس لاسو بسبب الاحتجاجات العنيفة احتجاجات عنيفة فى الاكوادور
فاطمة شوقى

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حدد الكونجرس الإكوادورى جلسة للنظر إلى في طلب إقالة الرئيس جييرمو لاسو ، ومحاكمته بسبب حالة الفوضى والعنف التي اجتاحت البلاد، بسبب ارتفاع الأسعار وعنف رجال الشرطة ضد المتظاهرين، وفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية.

 

وكان لاسو، ندد بمحاولة الانقلاب ضده، وألغى حالة الطوارئ التي فرضها في 6 مقاطعات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم طلب إقالة الرئيس من قبل أعضاء الكونجرس المؤيدين للرئيس السابق رافائيل كورونا، بسبب الاضطرابات الداخلية العنيفة وموجة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية للسلطة التنفيذية.

وبدأت الجلسة - التي أقيمت فعليًا ، بوجود  135 من 137 عضوًا في الكونجرس ، وترأسها رئيس الهيئة التشريعية ، فيرجيليو ساكيسيلا - بغناء النشيد الوطني للإكوادور، وأمام الكونجرس 72 ساعة للتصويت على استمرار الرئيس أو عزله، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين أي ما يعادل 92 من أعضاء الكونجرس.

وأصدر لاسو نفسه أمس مرسوماً جديداً يلغي حالة الطوارئ السابقة في مقاطعات بيتشينتشا وكوتوباكسي وتشيمبورازو وتونجوراهوا وباستازا وإمبابورا. تمت الموافقة على هذا الإجراء باعتباره "ردا" على أعمال العنف التي سجلها الإضراب الوطني.

وتطالب حركة السكان الأصليين بالامتثال لقائمة من 10 مطالب، من بينها خفض أسعار الوقود وتجميدها، والتحكم في أسعار الضروريات الأساسية، وعدم خصخصة الشركات الحكومية ، ونشاط النفط والتعدين في منطقة الأمازون.

واتسمت المظاهرات التي بدأت في 13 يونيو بفصول عنف خلفت حتى الآن 5 قتلى وما لا يقل عن 200 جريح بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ، فيما رد المتظاهرون بزجاجات المولوتوف والحجارة.

 

 


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