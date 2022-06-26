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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية والإجابة فى البابل شيت

الأحد، 26 يونيو 2022 07:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية والإجابة فى البابل شيت امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحانات المواد الدراسية الأساسية، بداية من اليوم الأحد، حيث يمتحن الطلاب فى اللغة العربية، بأسئلة اختيار من متعدد بواقع 60 سؤالاً على أن تكون الإجابات فى كراسة البابل شيت.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 

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