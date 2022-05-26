الأعلى للأمناء: مجلدات المفاهيم للثانوية العامة تغنى الطالب عن الكتاب المدرسى

كتب محمود طه حسين

أشاد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ب مجلدات المفاهيم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء، في بيان له اليوم الخميس، أن مجلدات المفاهيم المعلنة لشعب الثانوية العامة الثلاثة ( أدبي - علمي علوم - علمي رياضيات) جاءت في مستوى عال من الجودة في نواحي الشكل والمضمون. وأنها بالفعل تغني الطالب في كل مادة عن الكتاب المدرسي، وستكون أكثر فائدة للطالب من كتاب المدرسة لأنها تشمل كافة جوانب المنهج بترتيب جيد وعرض شيق للمعلومات الواردة فيها.

وأوضح أن كتيب مفاهيم اللغة العربية الموجود ضمن مجلدات المفاهيم جاء شاملا لمنهج اللغة العربية باختصار غير مخل، وقدم مفاهيم منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بشكل ممتاز، والأمر ذاته مع كافة المواد الدراسية ، وكذلك الأمر بالنسبة لكتيبات مفاهيم المواد العملية المتضمنة داخل مجلدات مفاهيم شعبتي علمي العلوم وعلمي الرياضيات.

ووجه "علام" رسالة شكر باسم المجلس الأعلى للأمناء وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة للجهد المبذول في مجلدات المفاهيم، وأنهم قدموا جهدا يستحق الإشادة في الاستعداد لامتحانات الصف الثالث الثانوي.

كما أشاد رئيس المجلس الأعلى للأمناء بالجهود المبذولة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتي يختتمها الطلاب اليوم، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في إدارة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي رغم التحديات الضخمة التي واجهتها.