طلاب الإسماعيلية يشكون من طول امتحان اللغة العربية وقصر الوقت.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعرب أولياء أمور لجنتى مدرسة يسرى الشعراوى الثانوية للبنات ولجنة مدرسة القنطرة غرب التجريبية للبنين بالإسماعيلية عن عدم رضاهم عن دخول أوراق إجابات داخل اللجان لطلاب بعينهم داخل لجان المدرستين.

وشكى الطلاب أثناء خروجهم من امتحان اللغة العربية اليوم من طول الامتحان وقصر الوقت وتعنت بعض المراقبين داخل اللجان وخاصة لجنة البنين بالقنطرة غرب.

وطالب أولياء أمور الطلبة وزير التربية والتعليم بإجراء تحقيق عاجل مع رؤساء لجنتى مدرسة يسرى الشعراوى الثانوية للبنات ولجنة مدرسة القنطرة غرب التجريبية للبنين.

وادى اليوم الأحد حوالى 9 آلاف و276 طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحانات مادة اللغة العربية للعام 2022 بمحافظة الإسماعيلية موزعين على ثمانى ادارات تعليمية هى الإسماعيلية شمال وجنوب وابوصوير والقصاصين وفايد والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب بإجمالى 35 لجنة امتحانية.كان الطلاب قد أنهوا امتحاناتهم يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين فى امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع وهى مواد التربية الدينية والوطنية و الإقتصاد والإحصاء دون مشاكل او شكاوى وردت لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة او غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم .

وأعلنت محافظة الإسماعيلية جاهزية جميع اللجان لإستقبال الطلاب والمعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات برفع حالة الإستعداد القصوى وتوفير كافة وسائل الراحة والامان لاداء العملية الإمتحانية فى سهولة ويسر وتسخير كافة الإمكانيات للخروج بجو آمن وصحى بالتعاون بين كافة الجهات الخدمية والتنفيذية والمحليات .

و كان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية و الجهات المعنية، لوضع الخطة التأمينية لسير امتحانات شهادة الثانوية العامة بِيُسر، حيث تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة؛ لإمداد و تأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة و الاستراحات و مركز توزيع الأسئلة و تجميع أوراق الإجابات، و ضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، و درجة الحرارة المرتفعة، كما راجع المحافظ استعدادات مديرية الصحة و السكان و مرفق الإسعاف و مديرية التموين و التجارة الداخلية كل فى اختصاصه و بما يضمن سير العمل باللجان بدون أى مشكلات.

كما وجه "بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بضرورةِ متابعة لجان الامتحانات و المدارس، و رفع المخلفات و القمامة بمحيطِ المدارس أولًا بأول، و تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.



الطلاب أمام اللجان



الطلاب



أمام اللجان



انتظار الطلاب



أهالى الطلاب



أهالى مع الطلاب



أولياء الامور