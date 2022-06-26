طارق شوقى: مسابقة تعيين المعلمين تستهدف 15 ألفا و187 لسد العجز برياض الأطفال

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك 5 مراحل لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، موضحا أن الدولة تردد موضوع الزيادة الزيادة السكانية، وهناك زيادة سنوية 800 ألف طفل يحتاجون إلى فصول، موضحا أن نظام التعليم الجديد يحتاج إلى كفاءات ووصل إلى الصف الخامس الابتدائي ومحتاجين نشوف مين هيقوم بالتخطيط ده، وده محتاج معلمين لهم مهارات.

واضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم ومعلمة، أنه تم إعداد خريطة لعجز المعلمين على مستوى المدرسة وتم عرضه على مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المسابقة فى المرحلة الأولى تقضى على العجز بنسبة 100% فى رياض الأطفال وبالتالى أفضل المعلمين خبرة لا بد وأن يكون فى هذه المرحلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أن تم التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وخبراء لإعداد بنوك الأسئلة لامتحانات المتقدمين للمسابقة دون تدخل اى عنصر بشرى، كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الشكر لمجلس الوزراء للموافقة على تعديل اللائحة، موضحا أن المسابقة تستهدف 15 ألفا و187 لتغطية العجز فى رياض الأطفال، وأنه سيتم إجراء 27 مسابقة على مستوى كل محافظة، والباقى من إجمالى 30 ألف معلم يتم تعيينهم كمعلم فصل، للصفوف الثلاثة الأولى موزعين على 27 فصلا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.