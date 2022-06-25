حملات تموينية مكثفة على المحال التجارية والجزارين بمنطقة العاشر.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط عدد من المخالفات و سلع مجهولة المصدر، ذلك بالحملات التموينية على المحال التجارية والجزارين لإحكام الرقابة على الأسعار وجودة المعروض بالعاشر من رمضان، فى إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال التجارية والمطاعم والمخابز وأصحاب محال الجزارة للتأكد من إلتزام أصحابها للإشتراطات التموينية والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة أحمد ابراهيم مدير الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالى : تحرير محضر ضد أحد أصحاب المحال التجارية بالمدينة لوجود منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 30 سير ماكينات مختلف المقاسات و 7 جراكن زيت هيدروليك زنه 16 لتر على ذمة المحضر.

تحرير محضر ضد أحد الجزارين بالمدينة لقيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية و تم التحفظ على 20 كيلو لحم بقرى على ذمة المحضر.

وكما قامت الحملة بتحرير 2 محضر ضد أصحاب انشطه تجاريه للبيع بأزيد من السعر الرسمى للسجائر، وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.



المحال التجارية