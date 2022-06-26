اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

صرف 7.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 3523 شابا بالإسكندرية

الأحد، 26 يونيو 2022 11:03 ص
صرف 7.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 3523 شابا بالإسكندرية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 3523 شاباً، منهم 78 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8224 راغب عمل منهم 212 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 552 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.
 
وقال: إن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 205 منشآت، دورى، وعمل 17 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 209 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ116 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 83 شكوى فى نفس المجال، تم استيفاء 25 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 58 شكوى.
 
وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي- إلى أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس، وتم بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 شكوى تحت البحث والدراسة.
 
وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، حيث قامت بصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 7 ملايين و642 ألف جنيه لـ 764 عاملاً من المسجلين، كما تم صرف منح للرعاية الاجتماعية لـ17 عاملاً بإجمالى 46 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية لـ 178 عاملا ما بين كشوف طبية وصرف علاج وأشعة وتحاليل، وتسجيل 2016 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم.
 
أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة، وعمل 30 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 185 محضراً، وعمل ندوة توعية، كما قامت باستخراج 943 شهادة قياس مستوى المهارة، و873 رخصة مزاولة الحرفة.
 
وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 5 أجانب، وتلقى 18 طلب ترخيص لأول مرة، و30 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.
 

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

وظائف القوى العاملة

وظائف شاغرة



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: تعيين 685 شابا واستخراج 373 شهادة قياس مستوى المهارة بالإسماعيلية

السبت، 25 يونيو 2022 10:10 ص

وزير القوى العاملة: مصر الدولة الوحيدة التى شهدت تراجعا للبطالة خلال كورونا

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:46 م

القوى العاملة تتابع المستحقات المالية لعامل مصرى أصيب فى حادث بالرياض

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:14 م

القوى العاملة: صرف 138 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 67 شابا بالمنيا

الجمعة، 24 يونيو 2022 12:45 م

وزير القوى العاملة: 2 مليار جنيه للوفاء بأجور العمالة بالشركات المتعثرة

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:39 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة