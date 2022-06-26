شاهد آخر صور لعروس كفر الشيخ مع أسرتها وخطيبها قبل وفاتها بدقائق

أكد محسن كمال أبو أحمد، شقيق "بوسي"، والتى توفيت أثناء كتب كتابها بمنزلهم بقرية البياض التابعة للوحدة المحلية بأبو مندور بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، عقب إصابتها بأزمة قلبيه، وحالة اغماء، أنه وخطيب شقيقته هما آخر من رأوا ابتسامتها قبل وفاتها، وقبل التوقيع على قسيمة الزواج.

وأضاف محسن، لـ"اليوم السابع"، أن كتب الكتاب جاء استجابته لرغبة خطيبها أحمد سمير، ورغبتها، فى عقد القران، نظرا للحب الشديد الذى جمع بينهما، وكان من المقرر زواجهما فى 21 أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه يحتفظ بأخر صورة تجمع بينه وبين شقيقته رحمها وخطيبها، والتى كانت قبل وفاتها بدقائق، داعيا الله أن يرحم شقيقته وينزلها منزلة الشهداء.