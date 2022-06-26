اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 03:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء الصومال يعد بحكومة تولى اهتماما خاصا بالمتضررين من الجفاف

الأحد، 26 يونيو 2022 03:00 م
رئيس وزراء الصومال يعد بحكومة تولى اهتماما خاصا بالمتضررين من الجفاف رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدي بري
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدي بري، إن شعبنا يواجه وضعا صعبا بسبب موجة الجفاف التي ضربت بعض أقاليم البلاد، بالإضافة إلى القضايا الأمنية والاقتصادية التي تحتاج إلى معالجة، واعدا بحكومة تهتم باغاثة المتضررين من الجفاف، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.
 
جاء ذلك خلال مشاركته بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لإستقلال الأقاليم الشمالية للبلاد،مهنئا الشعب الصومالي في الداخل والخارج  بهذه المناسبة العظيمة.
 
وأوضح رئيس الوزراء الصومالى أن هذا اليوم يمثل يوماً تاريخياً للشعب كونه تحرر فيه من الإستعمار البريطاني، مشيراً إلى النضال الطويل الذي خاضة الشعب من أجل الاستقلال والتحرير ونيل السيادة.
 
وقال حمزة عبدي ” لولا هذا اليوم العظيم لما أتحدت الأقاليم الشمالية والجنوبية ،مضيفاً أنه ينبغي على أبناء المناضلين تعزيز الوحدة التي قادها آبائهم.
 
وأشار إلى أن حكومته ستولي أهمية خاصة لإغاثة المتضررين من الجفاف ،وإعداد خطة واضحة من أجل الإستجابة للكوراث .
 
ونالت الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) من المستعمر البريطاني في 26 يونيو عام 1960، وتوحدت مع الأقاليم الجنوبية التي حصلت على الاستقلال من المستعمر الإيطالي في 1 يوليو عام 1960، وتم الإعلان في ذلك الوقت عن ولادة جمهورية الصومال.
 
وكانت أعلنت الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) انفصالها من طرف واحد عن باقي جمهورية الصومال.
 
 
 

استقلال الأقاليم الشمالية الصومالية

الصومال

حمزة عبدى بري

رئيس وزراء الصومال

ذكرى استقلال الأقاليم الشمالية فى الصومال

ارض الصومال

الجفاف فى الصومال



الموضوعات المتعلقة

الصومال يحتفل بعيد استقلال الأقاليم الشمالية

الأحد، 26 يونيو 2022 02:48 م

الصومال فى اختبار التحديات.. رئيس الوزراء الجديد يؤدى اليمين الدستورية بعد نيله ثقة البرلمان.. الجفاف والإرهاب أبرز العقبات.. رئيس الصومال يطالبه بتشكيل حكومة تلبى تطلعات الشعب وتحسين العلاقات الخارجية

الأحد، 26 يونيو 2022 01:00 ص

رئيس الصومال يطالب رئيس وزراءه الجديد بتشكيل حكومة تلبى تطلعات الشعب

السبت، 25 يونيو 2022 04:23 م

بعد أدائه اليمين الدستورية.. من هو رئيس وزراء الصومال الجديد حمزة بري

السبت، 25 يونيو 2022 11:15 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة