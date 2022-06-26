جامعة طنطا تقفز 91 مركزا دوليا بتصنيف CWUR لعام 2022

الغربية ــ محمد طارق

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة قفزة فى مكانتها بتصنيف CWUR لعام 2022، حيث تقدمت هذا العام 91 مركزا عن العام الماضي وجاءت في المركز 1382عالميا من بين 2000 جامعة عالمية مشاركة، كما حصدت الجامعة المركز العاشر محليا، وذلك ضمن 20 جامعة مصرية مشاركة في هذا التصنيف.

وأضاف أن ذلك حصاد تطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة واتخاذ حزمة من الإجراءات لزيادة النشر الدولي، منها زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع وتساهم في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار"ذكي"، إلى أن استراتيجية الجامعة تستهدف تعزيز مكانتها الدولية من خلال دعم منظومة التعليم ومواكبة التقدم العالمي في المجالات البحثية والتكنولوجية وتشجيع البحث العلمي الموجه لقطاعات التنمية.

من جهته، أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف CWUR يعتمد على أربعة مؤشرات مُعايرة بدقة لتقديم مُقارنات متوازنة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية وهي: جودة التعليم بنسبة 25% توظيف الخريجين بنسبة 25%، تميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 10% أداء البحث العلمي بنسبة 40%.

وأشارت الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف بجامعة طنطا، إلى أن الجامعة حققت المركز 1319 عالميا في أداء البحث العلمي بمعدل 68.2% مما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة للباحثين من منتسبيها.