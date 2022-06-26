رئيس جامعة بني سويف يستقبل أعضاء لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية

بنى سويف – هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة أحلام فرهود أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون والدكتور هالة صقر أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة أعضاء لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بحضور الدكتور احمد عبد الوهاب عميد كلية السياسية والاقتصاد بالجامعة، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الزيارة تأتى فى ضوء الزيارات الدورية للجنة لكافة كليات السياسية والاقتصاد على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على تطوير العملية التعليمية داخل الكليات، مما يزيد من دعم وتعزيز قنوات الاتصال بين صفوف الطلاب والباحثين وأعضاء هيئات التدريس بالكلية بما ينعكس على تعزيز مخرجات الكلية وإسهاماته البحثية المختلفة.