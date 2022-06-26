رئيس جامعة بنى سويف يسلم رئيس النادى الرياضى التصور الهندسى النهائى للفرع الجديد

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم ، اللواء سامى توفيق رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى وعضو مجلس النواب، وذلك لاستعراض وتسليم الرسوم الهندسية النهائية التى أعدها وصممها مكتب الاستشارات الهندسية بالجامعة، لفرع النادى الجديد بشرق النيل.

وخلال اللقاء أكد الدكتور منصور على أهمية دور الجامعة وتسخير إمكانياتها العلمية والتكنولوجية فى خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، لافتاً أن مكتب الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة يقوم بإعداد التصميمات الهندسية للمشروعات ويقدم الدراسات والتقارير الفنية والاستشارات فى مختلف التخصصات الهندسية، مؤكدا على تعاون الجامعة الكامل مع كافة الجهات والهيئات على مستوى كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة للشعب المصري.

من جانبه، وجه اللواء سامى توفيق تحية شكر وتقدير إلى جامعة بنى سويف باعتبارها بيت الخبرة وقاطرة التنمية بالمحافظة فضلاُ عن تعاونها المثمر مع كافة الهيئات والمؤسسات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى الأمر الذى ينعكس بشكل واضح فى النهوض بالمجتمع السويفى على مستوى كافة المجالات الصحية والثقافية والرياضية والاجتماعية.