جامعة بنى سويف تحصد المركز 10 محليا و30 أفريقيا فى تصنيف ليدن الهولندى

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، نجاح الجامعة فى تحقيق قفزة علمية دولية جديدة من خلال وصولها للمركز 10 محلياً و30 إفريقيا فى تصنيف ليدن الهولندي، والتى تعد من أفضل الجامعات العلمية على مستوى العالم (CWTS Leiden University) طبقا لنتائج التصنيف الذى أعلنت نتيجته 22 يونيو الجارى عن الفترة 2017-2020.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التصنيف الهولندى قد ضم 30 ألف جامعة عالمية وهو يعتمد على النشر العلمى العالمى فى قاعده بيانات Clarivate وجودة هذه البحوث المشار إليها ومدى ارتباطها بخطط التنمية حيث شاركت الجامعة بعدد 2382 بحث عن الفترة 2017-2020 حيث أسهمت بعدد 259 بحث فى الربع الأول بنسبه 9.10 %متفوقة بذلك على جميع الجامعات المصرية المشاركة فى نسبه الأبحاث المنشورة. وبذلك تكون لجامعه بنى سويف الصدارة على جميع الجامعات المصرية المشاركة فى التصنيف فى نسبه الأبحاث المنشورة فى الربع الأول (%10 top(PP فى العلوم الفيزيائية والعلوم الهندسية وعلوم الحياة والأرض والعلوم الصحية والطبية الحيوية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تعتمد استراتيجية بحثية تقوم على تشجيع البحث العلمي، والنشر الدولي، والباحثين، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، مشيداً بدور الباحثين وجهودهم المبذولة فى النشر الدولى لرفع تصنيف الجامعة، المستوى البحثي، ومواكبة التقدم العالمى وزيادة الاهتمام بالأبحاث التطبيقية التى تخدم المجتمع، وتعمل على مواكبة اهداف خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

ووجهت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لتشجيعه للعلماء والباحثين ودعمه لقطاع الدراسات العليا والبحوث، ورغبته القوية فى جعلها جامعة بحثية حيث حققت الجامعة فى العلوم الفيزيائية، والعلوم الهندسية، المركز التاسع بنشر عدد 400 بحث بنسبة 5.13 %فى الفترة الأولى، والمركز التاسع بنشر عدد 146 بحثاً بنسبة 8.8 %فى علوم الحياة والأرض، والمركز التاسع بنشر عدد 325 فى العلوم الصحية، والطبية الحيوية بنسبة 5.8 %