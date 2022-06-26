رئاسة مدينة المحلة تنجز 98% من الشكاوى التى استقبلتها فى العام الحالى

الغربيــــة- عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن منظومة استقبال الشكاوى بمركز ومدينة المحلة استقبلت خلال العام الحالى 554 شكوى منهم 200 شكوى تابعة لمجلس الوزراء و86 شكوى تابعة لمحافظة الغربية و76 شكوى استقبلتهم إدارة خدمة المواطنين و92 شكوى تم استقبالهم بالمركز التكنولوجى وتم انجاز 540 شكوى بنسبه 98% من اجمالى الشكاوى المقدمة

وأضاف بأنه يدعم جميع إدارات الديوان العام وخاصة الإدارات التى تعمل على استقبال وفحص شكاوى المواطنين ومنها إدارة خدمة المواطنين ومركز المعلومات والرقابة والمتابعة الميدانية واكد بأن هذه الإدارات تعمل بتنسيق فيما بينها لإنجاز شكاوى المواطنين ومساعدتهم فى الوصول لحلول ايجابية لمشكلاتهم

يذكر أن المركز التكنولوجى برئاسة مركز ومدينة المحلة يستقبل شكاوى المواطنين الخاصة بمركز المحلة بالتنسيق مع الجهات المختلفة المسؤولة عن الشكاوى يتم الرد على المواطنين فى أسرع وقت.











