حزن فى كفر الشيخ بعد وفاة عروس أثناء كتب كتابها وتوقيعها على قسيمة الزواج

رصدت عدسة اليوم السابع، حالة الحزن التى انتابت أهالى قرية البياض التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لوفاة عروس أثناء عقد قرانها.

وكشف محسن كامل أبو أحمد، شقيق بوسي، العروس الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية التابعة بمدينة كفر الشيخ " قسم شريعة، التى توفيت أثناء عقد قرانها، أن شقيقته كانت تصاب بنوبات إغماء، خاصة عندما تزيد فرحتها، مؤكداً أن شقيقته كانت متواجدة مع زوجته وسيدات الأسرة أثناء عقد القران، وأنه توجه لإحضار بطاقته الشخصية ليكون شاهدا على العقد، وبعد توقيع خطيب شقيقته أحمد سمير على العقد والشهود، توجهنا لداخل المنزل لكى توقع بوسى على قسيمة الزواج، كما طلب المأذون وبمجرد رؤية خطيبها أثناء دخوله، ومن فرط فرحتها أغمى عليها، وقمنا بإدخالها الحجرة، وظننا أنها نوبة إغماء مثل التى تصيبها أثناء تعرضها لأى موقف.

وأضاف أبو أحمد لم نتمكن من إفاقتها، وتم نقلها للمستشفى، وصدمنا بوفاتها، مؤكداً أنه برغم أن القرية شيعت جثمان شقيقته إلا أنه غير مصدق لما حدث، مشيراً إلى أن شقيقته بعد وفاة والدته كانت تعيش مع خاله محمد عبيد، وكانت تتردد على منزلهم لمتابعة والدها وعند المساء تذهب لمنزل خالها الذى تعيش فيه.

وأكد شقيق بوسي، كانت تحب خطيبها حبا لا حدود له، وكان خطيبها أحمد سمير يحبها وهو وحيد والديه، ومن فرط حبها له وبرغم علم بمرضها وما يصيبها من نوبات إغماء إلا أنه صمم على الزواج منها، فوافقت أسرته على الزواج.

وقال محسن كامل، كانت تسعد شقيقته لحفل الزفاف بعد أيام، وأنها اشترت كل ما يلزمها من ملابس وأواني، وكانت تتوجه معه إلى محافظة الاسكندرية التى يعمل بها لشراء كل متطلباتها، ولم يتبق إلا أشياء قليلة منها بعض الأدوات الكهربائية، كانت ستشتريها أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف محسن، أن خطيب شقيقته قد جهز عش الزوجية، ولم يتبقى إلا أشياء قليلة، مؤكداً أن شقيقته كانت تحب خطيبها بصورة لا توصف، وأثناء عقد القران ولم تكن بوسى مصدقة ما حدث، وأن كل الناس أتت لتهنئتها، فأصيبت بنوبة بالإغماء من فرط فرحتها.

وقال محسن، بوسى كانت تتلقى علاج للقلب وتم منعها من شرب الشاى والقهوة والسهر ولا تتعرض للضوضاء، وكانت من النوعية الحساسة، مؤكداً رغم ما تعانى منه إلا أن خطيبها كان مصمم على الزواج منها، وأنه كان يتواجد أثناء تشييع الجثمان، ونظراً للصدمة التى أصيب بها، توجه لمنزله وهو غير مصدق ما حدث له وبوسي.

وقال محسن، إنه يعتبر شقيقته شهيدا ويتمنى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ودخول الجنة، فلم تفرح بعريسها فى الدنيا يتمنى أن تكون هذه الليلة أسعد لياليها وتدخل الجنة.