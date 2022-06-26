حادث مؤسف.. مهندس بالشرقية يتخلص من حياته لرفض أسرة فتاة يحبها الارتباط بها رسميا

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفي الزقازيق الجامعى، بمحافظة الشرقية، مهندس زراعى مصابا بحالة اعياء شديدة وتوفي إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفي الزقازيق الجامعى بوصول " محمد ف م ع " 26 عاما مهندس زراعى مقيم دائرة قسم شرطة القنايات،مصابا بحالة اعياء شديدة وحاول فريق من قسم السموم بالمستشفي التعامل معه لكنه توفي متأثرا بإصابته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة،ان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 اداري قسم شرطة القنايات لسنة 2022 وتم إحالته للنيابة العامة، للتحقيق فى الواقعة وسؤال أسرة المتوفي لكشف تفاصيل الوفاة.

فيما أفادت التحريات الأولية قيام المهندس بالتخلص من حياته بتناول حبة الغلة السامة بسبب تقدمه امس لأسرة فتاة برفقه أسرته الارتباط بها رسميا،ولكنه والدها لم يوافق علي الخطوبة والارتباط من نجلته،وبعد عودته لمنزله دخل في حالة سيئة وتناول حبة الغلة السامة ولا توجد شبهة في الوفاة