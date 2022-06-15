وفاة مواطن بغيبوبة سكر داخل ديوان محافظة الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لفظ مواطن بمحافظة الشرقية، اليوم، أنفاسه الأخيرة أثناء تواجده داخل مبنى محافظة الشرقية، بمدينة الزقازيق، حيث داهمته غيبوبة سكر وسقط مغشيا عليه أرضا وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

تلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول " عادل أ ح ع " 68 عاما مقيم منيا القمح،جثة هامدة.

تبين من التحريات أثناء تواجد المتوفى رفقة ابنته بالطابق الرابع داخل ديوان عام محافظة الشرقية، لقضاء مصالحه انزلقت قدمه وسقط مغشيا عليه، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين حدوث وفاته إثر تعرضه لغيبوبة سكر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.