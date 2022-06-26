"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ543 مليونا

أ.ش.أ

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 543 مليونا و329 ألفا و496 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و328 ألفا و556 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 86.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32 مليونا.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ670 ألفا و229 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و999 وفاة.