جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية التربية للطفولة المبكرة

أسيوط - فريق المحافظات

شهدت جامعة أسيوط حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ريهام المليجى عميدة الكلية، ووكلاء الكلية لمختلف القطاعات، الدكتورة نجوان عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يارا إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام بالكلية وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية والعاملين بالجامعة وخريجات الكلية وحشد من ذويهن.

وفى كلمته أكد الدكتور شحاتة غريب أن إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال دعمت الكلية بقوة منذ نشأتها إيماناً بأهمية دورها فى المجتمع حيث تخرج المعلمات اللاتى ينبتن البذور الأولى لأصحاب جميع المهن الأخرى، مشيراً إلى ثقل الحمل الملقى على أعتاقهن حيث يقمن بالدور الأكبر فى تكوين شخصيات النشء بشكلٍ سوى يجنب المجتمع العديد من المشكلات فى المستقبل، كما يمكنهن زرع قيم الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الصغار، مشيداً بوعى الطالبات والخريجات بهذه القضايا الهامة وداعياً إياهن لتفعيل المنهج العلمى الذى تمت دراسته فى الكلية وتطبيقه على أرض الواقع لأن تخصصهن من أدق التخصصات العلمية التى يتلهف الوطن لتطبيقها ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها قدمت الدكتورة ريهام المليجى التهنئة لبناتها الخريجات فى هذه اللحظة التى انتظرنها طويلاً وتعتبر حصاداً ليس فقط لجهودهن بل ولجهود أساتذة الكلية الذين لم يبخلوا على الطالبات طوال مسيرتهن الدراسية بكل ما يغذى عقولهن ويعينهن عل أداء رسالتهن المرتقبة وذلك رغم كل التحديات والصعوبات حرصاً على تخريج جيل من معلمات المستقبل نفخر به وبقدرته على نفع مجتمعه ووطنه.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال الحفل تقديم درع الكلية لكلٍ من رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة وعميدة الكلية ووكلائها، وتقديم شهادات التقدير تكريماً لعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، كما تم تسليم جميع الخريجات دروع وشهادات التخرج.



