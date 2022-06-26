جامعة أسيوط تشهد حفل تخريج طلاب كلية الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24

أسيوط- هيثم البدرى

شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 بأرض المخيم الكشفى، وذلك بحضور الدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، والدكتور عصام محمد طلعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فضلا عن عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة الي جانب أعضاء هيئة التدريس لمختلف الأقسام وبمشاركة الادارة العامة لرعاية شباب الكلية .

وفي مستهل الحفل تقدم الدكتور شحاتة غريب بخالص التهنئة للخريجين متمنيا لهم حياة مهنية مليئة بالنجاحات و الانجازات ، مؤكدا ان ادارة الجامعة لا تألوا جهدا في توفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الجامعي لتمكنهم من المنافسة في سوق العمل علي نحو يليق باسم ومكانة جامعة أسيوط مشيدا بدور اولياء الامور لما بذلوه من جهد وعطاء لأبنائهم الطلاب في المرحلة التعليمية مصرحا بتخصيص مكتب لرعاية الخريجين المركزية بالجامعة لاستمرار التواصل وتوفير سبل الدعم لأبناء الجامعة .

وفي السياق ذاته أشادت الدكتورة مها غانم بالكوادر البشرية التي تحظي بها كلية الخدمة الاجتماعية التي كان لها الفضل في تخريج جيل واعد قادر علي المنافسة في سوق العمل مؤكدة علي سعي ادارة الجامعة لتسخير كافة سبل الرعاية لأبناء الجامعة , متمنية للطلاب الخريجيين تحقيق المزيد من النجاح والتفوق ومواصلة العمل الدءوب في الحياة المهنية، وفي كلمتها هنأت أبنائها الطلاب لما بذلوه من جهد خلال المرحلة التعليمية .

ومن جانبها وجه الدكتور سعودي محمد حسن خالص التهنئة للطلاب الخريجيين المشاركين في الحفل و نجاحهم خلال الفترة السابقة وما بذلوه من جد و مثابرة في تحصيل العلم للإنطلاق نحو مستقبل أفضل، مشيداً بدور أولياء الأمور لما قدموه لأبنائهم الطلاب من إمكانيات مادية و معنوية ، موجهاً رسالة شكر و تقدير لأعضاء هيئة التدريس علي جهودهم المبذولة مع الطلاب في ظل جائحة كورونا المستجد لافتاً أن الحفل تضمن العديد من الفقرات الفنية المختلفة التي قدمها طلاب الجامعة و المتنوعة .

وفي هذا الاطار أشار الدكتور عصام محمد طلعت ان الحفل تضمن تقديم درع تكريم للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وتسلمها الدكتور شحاته غريب كما تم تكريم الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمجهوداته وحرصه علي دعم الكلية , كما تضمن التكريم ايضا درعا للدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتسلمها عنها الدكتور شحاتة غريب كما تم تكريم الدكتور سعودي محمد حسن عميد الكلية فضلا عن تكريم الطلاب الخريجيين .



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (1)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (2)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (3)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (4)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (5)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (6)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (7)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (8)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (9)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (10)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (11)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (12)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (13)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (14)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (15)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (16)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (17)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (18)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (19)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (20)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (21)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (22)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (23)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (24)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (25)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (26)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (27)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (28)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (29)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (30)



حفل تخريج طلاب الخدمة الاجتماعية الدفعة الـ 24 (31)