تعرف على خدمات عيادة وقسم التجميل بمستشفى طيبة بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تضم عيادة وقسم التجميل بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر مجموعة من أمهر أطباء واستشاريين جراحة التجميل، والذين يقدمون أعلى مستوى من الرعاية الصحية وبأحدث التقنيات الحديثة فى مجال جراحة التجميل.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تشمل الخدمات التي تقدمها العيادة كلا من:- (جراحات التشوهات الخلقية عند الأطفال - جراحات الوجه والفكين - جراحات اليد - الجراحات الميكروسكوبية - الجراحات التجميلية و تنسيق القوام)، حيث يعمل قسم التجميل بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر تحت إشراف الدكتور أسامة البنا استشاري جراحة التجميل و الوجه و الفكين، وتعمل عيادة التجميل أيام (السبت – الإثنين – الثلاثاء - الخميس) من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 مساءاً، حيث يمكن الحجز للكشف بعيادة التجميل عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف.

وأوضح الدكتور أحمد شفيق، أنه تقدم عيادة جراحات المخ والأعصاب في مستشفى طيبة التخصصي بإسنا جنوب محافظة الأقصر، الخدمات الطبية من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال جراحة المخ والأعصاب من خلال أمهر الجراحين والخبراء في هذا التخصص الدقيق بضمان أعلى جودة في خدمات الرعاية الطبية للمرضى.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يعالج الأطباء العديد من الأمراض أهمها:- (إصابات الرأس والعمود الفقري والنخاع الشوكي - آلام الظهر والرقبة - الانزلاق الغضروفي القطني والعنقي - إصابات الأعصاب الطرفية ضيق القناة العصبية - إصابات العصب الخامس والسابع - استسقاء المخ ونزيف المخ - الانغلاق المبكر لعظام الجمجمة - القيلة العصبية - التمدد الشرياني - التشوهات الشريانية والوريدية - أورام المخ والمخيخ والغدة النخامية - أورام العمود الفقري والحبل الشوكي)، مشدداً على أنه يعمل قسم جراحات المخ والأعصاب بمستشفى طيبة التخصصي تحت إشراف الدكتور / محمد فكري الشربيني - مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب و العمود الفقري كلية الطب - جامعة المنصورة، وتعمل عيادة جراحة المخ والأعصاب أيام السبت والاثنين والاربعاء من الساعة 3 عصرا حتى 6 مساءاً، حيث يمكن الحجز عن طريق جواب الاحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك بالاتصال بالخط الساخن على رقم 15334 لحجز موعد الكشف.