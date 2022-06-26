تعرف على فوائد رياضة ركوب الدراجات.. ومن يجب أن يتجنبها؟

كتبت فاطمة خليل

يعد ركوب الدراجة من أفضل الطرق لتحسين نمط حياتك والابتعاد عن معظم المشكلات الصحية، ويمكن للأشخاص من جميع الأعمار الاستمتاع بركوب الدراجات وهو تمرين صحي منخفض التأثير، وهو أحد تمارين الكارديو، التي تحسن الصحة البدنية والنفسية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد رياضة ركوب الدراجات ومن يجب أن يتجنبها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

س: ما أبرز فوائد رياضة ركوب الدراجات؟



1. تحسن صحة القلب ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن السيطرة على أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وفرص الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية عن طريق ركوب الدراجات بانتظام، فهى تحفز وتحسن الدورة الدموية.

2. تساعد في فقدان الوزن والسمنة

وفقًا للأبحاث يجب أن تحرق ما لا يقل عن (حوالي 2000 سعرة حرارية) أسبوعيًا من خلال التمرين لإنقاص الوزن.

يحرق ركوب الدراجة الهوائية لمدة ساعة حوالي 300 سعرة حرارية.

عندما تقوم بركوب الدراجة مرتين في اليوم ، فإن السعرات الحرارية التي تحرقها تتراكم بسرعة.

ووفقًا لبحث بريطاني، فإن ركوب الدراجة لمدة نصف ساعة يوميًا سيحرق ما يقرب من 5 كيلوجرامات من الدهون على مدار عام وبالتالي تعتبر رياضة ركوب الدراجات وسيلة فعالة للحفاظ على الوزن أو إنقاصه ومن المعروف أيضًا أنه يزيد من مستوى التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

3. ركوب الدراجات يخفض مستويات القلق والتوتر والاكتئاب

إن الأشخاص الذين يعيشون حياة نشطة بدنيًا يتمتعون بدرجة رفاهية وصحة نفسية أعلى بنسبة 32 ٪ من الأشخاص غير النشطين.

ركوب الدراجات هو تمرين مشترك للتواجد في الهواء الطلق بالإضافة إلى استكشاف الطبيعة المحيطة.

4. تقل فرص الإصابة بالسرطان مع ركوب الدراجات

أظهرت الأبحاث أنه مع ركوب الدراجات، تقل فرص الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتشير بعض الأدلة إلى أن ركوب الدراجات بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

5. تحسن القوة وتمنع الإصابات

يساعد ركوب الدراجات على اكتساب القوة والتوازن والتنسيق.

قد يساعد أيضًا في الوقاية من السقوط والكسور.

ركوب الدراجات هو شكل ممتاز من التمارين للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام لأنه منخفض التأثير ولا يضع ضغطًا كبيرًا على المفاصل.

6. تبني العضلات

يساعد ركوب الدراجات في بناء العضلات خاصة المؤخرة وأوتار الركبة والرباعية.

الأشخاص الذين لديهم عضلات أكثر يحرقون سعرات حرارية أكثر.

7. تعزز قوة الدماغ

كشفت دراسة أجرتها جامعة إلينوي أن تحسنًا بنسبة 5٪ في لياقة القلب والجهاز التنفسي من ركوب الدراجات أدى إلى تحسن بنسبة 15٪ في المهام الإدراكية.

يساعد ركوب الدراجات على بناء خلايا دماغية جديدة في الحُصين المسؤول عن الذاكرة.

س: ما هو أفضل وقت لركوب الدراجات؟



يمكن لأى شخص الاستمتاع بركوب الدراجات في أي ساعة، للحصول على أقصى قدر من الطاقة والاستفادة من ركوب الدراجات، فمن الأفضل ركوب الدراجة في الصباح سيعطي الصباح بداية جديدة وإيجابية.

نظرًا لأن مستويات الجلوكوز عمومًا أقل بنسبة 15-20٪ في الصباح، فهذا هو أفضل وقت لركوب الدراجة لأنه قد يساعد في تقليل الدهون والتحكم في الوزن.

س: من يجب أن يتجنب ركوب الدراجات الهوائية؟



يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي إصابة في الركبة أو اليد تجنب ركوب الدراجات وكذلك يجب على الأفراد الذين يعانون من الربو ومشاكل الركبة أو الألم عدم ركوب الدراجات.

عندما يمارس الفرد التمارين، فإنه يتنفس المزيد من الهواء ، ويكون معدل ضربات القلب مرتفعًا مما قد يزيد من المحفزات المحتملة للاستجابة للربو.