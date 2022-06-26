اليوم السابع
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تعرف على التطبيق الرسمى لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد

الأحد، 26 يونيو 2022 02:00 م
تعرف على التطبيق الرسمى لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد السكة الحديد
كتب ــ سيد الخلفاوى

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نشرت هيئة السكة الحديد روابط الوصول لتطبيق حجز تذاكر القطارات عن طريق المحمول، محذرة الركاب أن هناك بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التي تزعم بإمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها والتى سوف تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
 
وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن التطبيق الرسمى الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR على أجهزة أيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android وأنه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.
 
وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين استخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن لعدم التعرض لحالات النصب من تطبيقات مزيفة والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة.
 
 
ابلكيشن الحجز الخاص بالموبايل
 
اندرويد
 
https://play.google.com/store/apps/details...
 
ايفون (IOS)
 
https://apps.apple.com/eg/app/enr/idا1486815902
 
موقع الحجز علي الانترنت
 
 https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf
 
 
 
 
 
 

حجز تذاكر السفر بالقطارات

حجز تذاكر القطارات

تطبيق السكة الحديد

تذاكر قطارات السكة الحديد

تذاكر القطارات

التطبيق الرسمي للسكة الحديد



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