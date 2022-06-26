تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة " بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 8.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 334 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 16.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 211.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول بلغ 9.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 135.4 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 44.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 110.4 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 3.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 94 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 13.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 91.8 مليون جنيه، ثم "الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول 6.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 67.5 مليون جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة"، بحجم تداول 44.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 64 مليون جنيه، وفى المركز التاسع " فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 15.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 63.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 12.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 61.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 9439.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 1778.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.98% ليغلق عند مستوى 2629.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.29% ليغلق عند مستوى 11649.17 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 3712.22 نقطة.