تضامن المنوفية: تركيب 926 وصلة مياه مجانية فى المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أنه بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالمنوفية جارى العمل على تركيب (926) وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجًا فى قرى وعزب ونجوع المنوفية.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان ، أن الهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأوضح شعبان أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مشيرا الى ان الجمعية تصل للقرى الاكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة وتحت اشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعى، مضيفًا أن فريق عمل الأورمان المنتشر نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها .

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الاعوام السابقة قامت بتوصيل مياه شرب نقية ل (19525) منزل على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة .