تشكيل لجنة لدراسة موقف إصدار تراخيص مبانى المنطقة الصناعية ببلبيس فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تشكيل لجنة تضم ( المستشار القانونى للمحافظة - مدير هيئة التنمية الصناعية بالشرقية - رئيس مركز ومدينة بلبيس- مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام) لإعداد دراسة قانونية بشأن موقف إصدار تراخيص المبانى الخاصة بالمنطقة الصناعية الـ 72 فدانا ومنطقة الـ 80 فدانا التابعة للوحدة المحلية بغيتة، وذلك لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيال الموافقة على إصدار الترخيص من عدمه.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور الأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة والمهندس عبد الله الغزالى رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس والأستاذ مختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية والمهندسة أميرة عبيد مدير إدارة الإستثمار بالديوان العام والأستاذ هانى السيد مدير الشئون القانونية بالمحافظة والمهندس أحمد الشامى مدير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالشرقية وممثلين عن قطاعات كهرباء الشرقية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

ناقش الإجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتى تم عرضها على اللجنة الفرعية من (سحب أراضى – تغيير نشاط – إضافة نشاط - التنازل للغير – العلاقة الإيجاريه ) وذلك لإتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض وذلك تشجيعاً للإستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج .

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية أنه عند الشروع فى إقامة منطقة خدمية بمنطقة بساتين إسماعيلية الصناعية تتطلب إعداد دراسة كافية وتصور أمثل لإختيار قطعة الأرض التى تصلح لخدمة المستثمرين والمنشآت الصناعية بها.

أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الإستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وكافة الخدمات اللوجستية وذلك لضخ المزيد من الإستثمارات للمساهمة فى دفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى بالشارع للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات والوقوف على أى مشكلات طارئة والعمل على حلها، مؤكداً على ضرورة الإنعقاد الدائم لغرفة الطواريء وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة على مدار 24 ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت .

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح صبحى الهادى رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه فور تلقيه إخطار من قِبل إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة يفيد بوجود كسر جزء من كوبرى السكة الحديد بقرية حانوت مما يشكل خطراً داهماً على حياة وأرواح المواطنين، تم التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالقرية لعمل اللازم وحل المشكلة .

أشار رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه على الفور تم إصلاح الكوبرى المتهالك وتثبيت قواعده بطبقات الترميم (شبكة حديد - صب الأسمنت ) وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولى إهتماما كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك فى إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل المحافظة والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لأعمال إصلاح ورصف ورفع كفاءة الكوبرى والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالمواصفات الهندسية والجودة فى العمل والدقة فى التنفيذ.