اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات ويشدد على تصحيح كل مادة فور امتحانها

السبت، 25 يونيو 2022 09:10 ص
رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات ويشدد على تصحيح كل مادة فور امتحانها رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 /2022 خلال جولته بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يرافقه الدكتور محمود السعيد عميد الكلية ووكلاء الكلية.
 
واطمأن الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التى تتضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها فى ظل اتخاذ إجراءات احترازية مُشددة، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين والمراقبين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة ويُسر.
 
واستمع الخشت، إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتى تساهم فى قياس مستوى الطلاب ومستوى الفهم لديهم، والالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التى سبق إقرارها والتى تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، ومراعاة تنوع الأسئلة لتغطى معظم أجزاء المقرر الدراسى وتتفق مع عناصره، وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة لدى الطالب، مع وضع سؤال للتمييز بين الطالب المتفوق والعادي، وتكون قائمة على الفهم، وليس على الحفظ والتلقين، واحتواء الامتحان أسئلة تقيس القدرة على التحليل والمقارنة، فى إطار تنمية مهارات الطلاب، بالإضافة إلى توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان وإعطاء الوقت الكاف للطلاب.
 
وفى نهاية جولته، شدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح لكل مادة دراسية فور تأدية الامتحان الخاص بها حتى يتم إعلان النتائج عقب انتهاء الامتحانات مباشرة دون أى تأخير.
 
جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة القاهرة يؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات والتعليم المدمج، بمرحلتى البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وتُجرى بالكليات وقاعات الامتحانات بالجامعة، ولا يتم استخدام الخيام.
 
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