انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو

سمع دوي أربعة انفجارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب موقع سكاى نيوز، وقعت الانفجارات بالقرب من وسط كييف ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي.

#BREAKING UPDATE: Reported video from the scene in Shevchenko district of Kyiv after multiple cruise missiles hit an apartment building complex in the Ukrainian capital. Reports of victims. https://t.co/pgQI0AotFB pic.twitter.com/dWosfiRM44