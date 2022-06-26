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انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو

الأحد، 26 يونيو 2022 07:37 ص
انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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سمع دوي أربعة انفجارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب موقع سكاى نيوز، وقعت الانفجارات بالقرب من وسط كييف ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي.

 

 

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق "تيليجرام" إن عدة انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد في حي شيفتشينكيفسكي بكييف.

وأضاف كليتشكو "أرسلت طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. 

 


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