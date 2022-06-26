انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو

وكالات

سمع دوي أربعة انفجارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب موقع سكاى نيوز، وقعت الانفجارات بالقرب من وسط كييف ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي.

#BREAKING UPDATE: Reported video from the scene in Shevchenko district of Kyiv after multiple cruise missiles hit an apartment building complex in the Ukrainian capital. Reports of victims. https://t.co/pgQI0AotFB pic.twitter.com/dWosfiRM44 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 26, 2022

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق "تيليجرام" إن عدة انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد في حي شيفتشينكيفسكي بكييف.

وأضاف كليتشكو "أرسلت طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث.