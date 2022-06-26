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المفوضية الأوروبية: أوروبا تقود استثمارات فى مصر ودول أفريقية بالاقتصاد الأخضر

الأحد، 26 يونيو 2022 06:21 م
المفوضية الأوروبية: أوروبا تقود استثمارات فى مصر ودول أفريقية بالاقتصاد الأخضر اورسولا
كتب أحمد عرفة

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن اجتماع قادة مجموعة السبع بحث مواجهة الكثير من التحديات التى فرضتها الحرب فى أوكرانيا.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال كلمته باجتماع قمة مجموعة السبع، المنعقدة فى ألمانيا، أن أوروبا ستحشد 300 مليار يورو للاستثمار فى البنى التحتية العالمية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أوروبا ستقود استثمارات فى مصر ودول أفريقية بالاقتصاد الأخضر.

من جانبه قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال المؤتمر الصحفى، إنه علينا الاستثمار فى الطاقة النظيفة لتكون بديلا عن الطاقة الروسية.

وأعلن جو بايدن رسميا الشراكة فى مسار البنية التحتية العالمى الذى يشمل البلدان النامية.

 


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