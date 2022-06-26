اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصومال يحتفل بعيد استقلال الأقاليم الشمالية

الأحد، 26 يونيو 2022 02:48 م
الصومال يحتفل بعيد استقلال الأقاليم الشمالية رئيس الصومال حسن شيخ محمود
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يحتفل الصومال اليوم الأحد 26 يونيو بمناسبة الذكرىالـ 62 لاستقلال الأقاليم الشمالية (أرض الصومال).
 
ونالت الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) من المستعمر البريطاني في 26 يونيو عام 1960، وتوحدت مع الأقاليم الجنوبية التي حصلت على الاستقلال من المستعمر الإيطالي في 1 يوليو عام 1960، وتم الإعلان في ذلك الوقت عن ولادة جمهورية الصومال.
 
وكانت أعلنت الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) انفصالها من طرف واحد عن باقي جمهورية الصومال.
 
وقال الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، في برقية تهنئة موجه للشعب الصومالي بمناسبة الذكرى الـ62 لاستقلال الأقاليم الشمالية للبلاد ” نشكر الله الذي بلغنا احتفالات الأسبوع الوطني لهذا العام بسلام ،وأعتذر عن عدم مشاركتي فيها بسبب إتباع الإرشادات الصحية لفيروس كورونا”.
 
وأشار إلى أن إحياء الذكرى الـ62 لاستقلال الأقاليم الشمالية تمثل فرصة عظيمة لتصحيح الأخطاء الذي وقعت خلال تلك الفترة،وترسيخ الثقافة الجيدة التي يتمتع بها الشعب الصومالي وتوحيد الصف.
 
وحث شيخ محمود بهذه المناسبة الشعب الصومالي على مساعدة المتضررين من الجفاف، مضيفاً أن الشعب يعي بشكل جيد الأضرار الناجمة من الحروب والصراعات الأهلية التي عاقت تقدم البلاد.
 
وأوضح حسن شيخ محمود أن أمام الشعب فرصة تاريخية للمصالحة والوحدة من أجل تجاوز كافة التحديات الراهنة.
 
 
 

استقلال الأقاليم الشمالية الصومالية

الصومال

حسن شيخ محمود

رئيس الصومال

ذكرى استقلال الأقاليم الشمالية فى الصومال

ارض الصومال



الموضوعات المتعلقة

الصومال فى اختبار التحديات.. رئيس الوزراء الجديد يؤدى اليمين الدستورية بعد نيله ثقة البرلمان.. الجفاف والإرهاب أبرز العقبات.. رئيس الصومال يطالبه بتشكيل حكومة تلبى تطلعات الشعب وتحسين العلاقات الخارجية

الأحد، 26 يونيو 2022 01:00 ص

رئيس الصومال يطالب رئيس وزراءه الجديد بتشكيل حكومة تلبى تطلعات الشعب

السبت، 25 يونيو 2022 04:23 م

بعد أدائه اليمين الدستورية.. من هو رئيس وزراء الصومال الجديد حمزة بري

السبت، 25 يونيو 2022 11:15 ص

البنك الدولى يوافق على تقديم 143 مليون دولار لمكافحة الجفاف فى الصومال

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:20 م

أبو الغيط يحذر من خطر المجاعة فى الصومال ويدعو إلى سرعة التدخل

الخميس، 23 يونيو 2022 08:17 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة