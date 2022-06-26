السفينة BR GLORY تغادر ميناء سفاجا البحري بحمولة 21 ألف طن منجنيز

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 26590 طن بضائع عامة متنوعة و304 شاحنات و 529 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 10 سفن، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 24109 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 125 شاحنة ، 7 سيارات .

كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2481 طن بضائع عامة ومتنوعة، 179 شاحنة، 522 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا العبارة عمان بإجمالي 29 شاحنة بحمولة 386 طن بضائع عامة ومتنوعة و26 سيارة ملاكي و28 شاحنة فارغة و العبارة القاهرة بإجمالي 40 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بإجمالي 74 شاحنة بحمولة 1529 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 شاحنة فارغة، والسفينةINCE PACIFC قادمة من اليمن فارغة لشحن الفوسفات.

كما تم مغادرة السفينة BR GLORY بحمولة 21000 طن منجنيز تصدير والسفينة امل باجمالي 92 شاحنة بحمولة 2358 طن بضائع عامة ومتنوعة والعبارة القاهرة وعليها 1 سيارة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 28 شاحنة بحمولة 566 طن بضائع عامة و 16 ملاكي و 17 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 33 شاحنة بحمولة 751 طن بضائع عامة و 2 ملاكي .

كما استقبل ميناء السويس السفينة بنياس 2 قادمة من جدة وعليها 440 سيارة سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3040 راكبا بموانيها.