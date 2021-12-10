تداول 1048 طن بضائع عامة ومتنوعة و455 شاحنة بموانئ البحر الأحم

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 1048 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 455 شاحنة، و261 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 738 طن بضائع عامة و 222 شاحنة و 21 ملاكي وتصدير .

كما شملت حركة الواردات 310 طن بضائع عامة و 233 شاحنة، و 240 ملاكي ويتواجد 13 سفن علي ارصفة الموانئ . واستقبلت ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 66 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 66 شاحنة و 22 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 55 شاحنة و 17 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 29 شاحنة و 8 ملاكي. كما غادرت السفينة امل بحمولة 70 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و 4 ملاكي والسفينة الرياض بحمولة 7 شاحنة و 14 ملاكي .

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 37 شاحنة بحمولة 310 طن 1 سيارة ملاكي وتصدير 34 شاحنة بحمولة 738 طن و1 سيارة ملاكي و استقبلت ميناء السويس السفينة ELGOUNA TREDAR قادمة من السعودية بحمولة 189 سيارة.