السجن 3 سنوات لمعاون بريد اختلس أموال إمام مسجد في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 3 سنوات، للمتهم "أ.ش.ع" معاون بريد، وتغريمه مبلغ 81855 جنيها، وإلزامه برد مبلغ 81855 جنيها، وعزله من الوظيفة لمدة سنة، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

تعود أحداث القضية رقم 18645 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بقيام المتهم باختلاس أموال العملاء بمحل عمله.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، قيام المتهم أ.ش.ع" معاون بريد موظف بخدمة العملاء، باختلاس مبلغ مالي وقدره 88,124 ألف جنيه، والمسلم له على سبيل الأمانة بسبب وظيفته بأن قام بتنشيط البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه " ا.ح.م " إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وعند قيامه لاستبدال البطاقة المنتهية تبين قيام سحب المبالغ عن طريق 101 عملية سحب من ماكينات الصرف الآلي وقد ارتبطت جريمته بالتزوير في محررات رسمية وهي دفاتر التوفير للاستيلاء على المبلغ لنفسه وعقب اكتشاف الواقعة تم تحرير محضر وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.