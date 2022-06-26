5 سنوات سجنا لصاحب مكتب توريد استعرض القوة وبحوزته سلاح ناري وحشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد رفعت أحمد عز الدين، والمستشار شريف السيد محمد جبر، وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغدادي، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات للمتهم " خ.ع.م" صاحب مكتب توريدات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة واستعراض القوة مع رجال الضبط.

تعود أحداث القضية رقم 2929 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري طبنجة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " خ.ع.م "صاحب مكتب توريدات وتجارة الخردة بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار قام المتهم بمقاومة رجال الضبط للحيلوله دون ضبطه ومحاولة الفرار فستخدم القدر الكافي وتم ضبطه وبتفيشه عثر بكمر البنطلون علي سلاح ناري طبنجة وعدد 2 طلقة وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 47 قطعة حشيش وميزان الكتروني ومبلغ مالي وهاتف محمول تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.