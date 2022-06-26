اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 02:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى العاصمة عمان للقاء العاهل الأردنى

الأحد، 26 يونيو 2022 12:34 م
الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى العاصمة عمان للقاء العاهل الأردنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بناءً على دعوة من الأخير.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن اللقاء سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

 

 


الرئيس الفلسطيني

محمود عباس

أبو مازن

التنسيق بين فلسطين والأردن

العاهل الاردنى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة