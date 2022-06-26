الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى العاصمة عمان للقاء العاهل الأردنى

كتب: أحمد جمعة

توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بناءً على دعوة من الأخير.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن اللقاء سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.