اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 01:56 م
أكرم القصاص
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الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه اليوم الأحد بالبنوك المصرية

الأحد، 26 يونيو 2022 12:53 م
الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه اليوم الأحد بالبنوك المصرية دولار - أرشيفية

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واصل سعر الدولار اليوم الأحد 26 / 6/ 2022 استقراره أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.71 للشراء، 18.77 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.69 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
 

18.69 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
 

18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

18.73 جنيه للشراء.

 

18.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

18.71 جنيه للشراء.

 

18.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

18.73 جنيه للشراء.

 

18.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي
 

18.74 جنيه للشراء.

 

18.79 جنيه للبيع.

 


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