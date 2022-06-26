الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرتين حربيتين أوكرانيتين و8 مسيرات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز"سو 25" وأخرى "ميج 29" وتدمير 8 مسيرات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأحد/ - "إن القوات الروسية هاجمت بأسلحة عالية الدقة مراكز تدريب القوات البرية وقوات الهجوم الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، موضحا أنه تم تصفية أكثر من 720 متطرفا أوكرانيا بضربات جوية وصاروخية ومدفعية.

وأشار إلى تدمير لواءين مشاة آليين ولواء متنقل من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية عبر ضربات صاروخية روسية وصواريخ "كاليبر"، لافتا إلى أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت موقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية وأربعة مستودعات للذخيرة بالضواحي الغربية لمدينة ليسيتشانسك، لافتا الى أنه تم اعتراض 10 صواريخ من طراز MLRS الأوكرانية أطلقت تجاه دونستيك.

وبين كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية الخاصة دمرت القوات المسلحة الروسية 1363 طائرة بدون طيار و3809 عربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية.