الداخلية: غرف عمليات مجهزة بالمدينة المنورة لتلبية احتياجات حجاج القرعة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

جهزت وزارة الداخلية، غرفة عمليات على مدار الساعة بالمدينة المنورة، لتلبية كافة احتياجات حجاج القرعة.

وفى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ، فقد حرصت الوزارة، من خلال غرفة عمليات مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، حيث ضمت الغرفة عدد كاف من الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة، والذين حرصوا على تسهيل وتيسير كافة إجراءات السفر والوصول للحجاج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، واستقبال شكاوى الحجاج والتعامل الفورى معها.

كما تحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، وكذلك قسم المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية، فضلاً عن قسم الحاسب الألى الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إليكترونياً.