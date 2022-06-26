الجيش الأوكراني: مقتل 35 ألفا و850 جنديا روسيا منذ بداية العملية العسكرية

وكالات

أعلن الجيش الأوكراني مقتل 34 ألفا و850 من الجنود الروس في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 1532 دبابة و3659 مركبة أفراد مدرعة و764 من النظم المدفعية و243 من الأنظمة المضادة للطائرات و217 طائرة و184 مروحية و630 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية، و139 صاروخ كروز و14 سفينة، و2564 من المركبات وخزانات وقود، فضلا عن 60 وحدة من المعدات الخاصة".. موضحة أن أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقتي باخموت وكوراخوف.