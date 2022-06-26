"الثقافة" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بفعاليات فنية وعروض للأطفال بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نقل تلفزيون اليوم السابع من مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وصول قافلة الوديان الثقافية لمدينة الشيخ زويد، ودفعت بها وزارة الثقافة للاحتفال مع أهالى المدينة بذكرى ثورة 30 يونيو.

قال محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافية، أن هذه هى القافلة الخامسة التى يتم الدفع بها بمناطق سيناء، لافتا لأنه تم اليوم تنفيذ فعاليات فى مدينة الشيخ زويد بحى الكوثر وهى جانب من فعاليات تتواصل فى عموم محافظة شمال سيناء وتستمر حتى الاربعاء القادم وتشمل مدن الشيخ زويد والعريش وبئر العبد.

وأضاف أن الفعاليات تنظم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتشتمل على العديد من الأنشطة، منها ورش اكتشاف مواهب للأطفال والشباب وكذلك سينما الوديان والتى تتضمن عروض أفلام كارتون للأطفال والأفلام الوطنية ووثائقية وورش حرف يدوية للمرأة فى مجال النول والتفصيل.

وأشار لأنه تم الاحتفال مع المئات من ابناء مدينة الشيخ زويد بذكرى ثورة 30 يونيو واستهلت بتذكير بسيرة شيخ مجاهدى سيناء الشيخ حسن خلف، وعروض منوعة لافتا أن القوافل مستمرة فى كل سيناء وغدا ستنطلق قافلة جديدة فى مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

وقال أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، أن فعاليات القوافل تبدأ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساء بقصر ثقافة العريش وقصر ثقافة الشيخ زويد بالإضافة إلى فعاليات الفترة المسائية بدءا من الساعة السادسة مساء حتى العاشرة مساء بقصر ثقافة العريش.

وأضاف أنه تم خلال قافلة اليوم بمدينة الشيخ زويد اعتماد فرق فنية لمواهب الأطفال وتوزيع مجلات وكتب على الصغار وتقديم عروض لإنتاجهم وإبداعهم ممثلا فى لوحة إنجازات 30 يونيو والتى رسمها أطفال مدينة الشيخ زويد.



الأطفال والعزفين خلال الإفتتاح



الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو



جانب من الاحتفالات



فقرات فنية خلال الإحتفال



قصر ثقافة الشيخ زويد