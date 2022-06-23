شمال سيناء - محمد حسين

شيع المئات من أهالى سيناء ومحافظات القناة والشرقية والقاهرة مساء اليوم، جثمان شيخ مجاهدى سيناء حسن خلف لمثواه الأخير فى قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

شارك فى تشييع الجثمان عدد من رموز وقيادات سيناء، وأعضاء مجلس النواب وأعضاء جمعية مجاهدى سيناء.

وقال الشيخ إبراهيم أبو عليان من رموز منطقة جنوب الشيخ زويد، إن الفقيد رمز لكل مصر فى التضحية والفداء والذود عن الوطن .

وأشار نبيل المغربى سكرتير جمعية مجاهدى سيناء، إلى أنهم ودعوا اليوم رمزا من رموز الفداء والوطنية.

وأضاف انه زامل المناضل فى كثير من الاعمال وكان أسد جسور يقوم بمهماته بنجاح.

وأشار الدكتور خالد زايد من رموز منطقة الجورة إلى أن الفقيد صاحب سجل حافل بالأعمال البطولية، وحكم عليه فى إسرائيل بأكثر من 140 سنة سجن حتى خرج فى تبادل أسرى ويمثل لهم أيقونة ورمز وقدوة .

واستقبل ذوى الفقيد المعزين فى بيت عزاء أقيم فى ديوان شيخ المجاهدين بقرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، ومقرر أن يستكمل العزاء غدا فى محافظة الشرقية بمنطقة سعود بناء على توصيته ليتمكن من يتعذر حضورهم لسيناء لتقديم واجب العزاء المشاركة فى العزاء بالشرقية .



تشييع جثمان شيخ مجاهدى سيناء لمثواه الأخير بقرية الجورة