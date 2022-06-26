اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 09:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تكشف محاور امتحان القبول بمسابقة تعيين الـ30 ألف معلم.. التفاصيل

الأحد، 26 يونيو 2022 08:50 ص
التعليم تكشف محاور امتحان القبول بمسابقة تعيين الـ30 ألف معلم.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، محاور ومضمون الامتحانات التى تعقد للخريجين الذين يتقدمون فى مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم والتى سيتم كشف تفاصيلها اليوم الأحد.
 
وأوضحت المصادر، أنه تم تغيير اللائحة التنفيذية من أجل إجراء امتحانات للمتقدمين للمسابقة، قائلة: ستعقد اختبارات إلكترونية للمتقدمين تشمل "التخصص أو الأكاديميى وامتحان فى التكنولوجية وسمات شخصية ولغات وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية"، مضيفة أن تطوير التعليم الذى تتبناه الدولة يتطلب أن يكون عضو هيئة التدريس له مواصفات معينة وقدرات منها أن يكون قادر على التنمية المهنية المستمرة لقدراته حتى يؤثر على المتعلم، لافتة إلى أن الاختبارات التى تجرى للمتقدمين سوف تحدد الأولوية فى الاختيار بجانب المؤهلات المطلوبة والتقديرات وأيضا السن.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين. 
 
 

التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

رابط التقديم على مسابقة 30 ألف معلم

التقديم فى مسابقة المعلمين

شروط التقدم فى مسابقة تعيين 30 الف معلم



الموضوعات المتعلقة

رابط التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. اعرف التفاصيل

السبت، 25 يونيو 2022 10:00 ص

التعليم تعلن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل

الجمعة، 24 يونيو 2022 07:42 م

أسباب تأخر الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. مصادر تكشف

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:46 ص

"التعليم": تكلفة وموازنة تعيين 30 ألف معلم يتم توفيرها خلال العام المالى الجديد

الأربعاء، 18 مايو 2022 02:42 م

أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء مسابقة تعيين 30 ألف معلم

الإثنين، 16 مايو 2022 01:00 م

الحكومة تنفى إلغاء مسابقة 30 ألف معلم لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة

الإثنين، 16 مايو 2022 12:33 م

أهم أرقام الموازنة الجديدة.. البيان المالى: 5.5% معدل النمو.. 9% معدل التضخم المتوقع.. 14.5% متوسط سعر الفائدة.. 80 دولارا لبرميل البترول.. و330 دولارا سعر طن القمح الأمريكى.. و1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم

الأحد، 08 مايو 2022 08:01 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة