التعليم: امتحان العربي للثانوية العامة مطابق للمواصفات ولا أخطاء بالصياغة

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع التى بدأت الأسبوع الماضى أعطت خبرة للطلاب فى خوض امتحان اللغة العربية اليوم الأحد.

وأضاف رضا حجازى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أن تفاوت الآراء حول الامتحانات شيء صحي، مشيرا إلى أن امتحان اليوم فى مادة اللغة العربية كان مطابقا للمواصفات ولا توجد أخطاء فى الصياغة.

وكشف نائب وزير التربية والتعليم، وجود 14 حالة غش جرى ضبطها اليوم منها 8 عن طريق غرفة العمليات، والباقى من المحافظات، موضحا أنه يوجد شيء فى ورقة الامتحان وضعته وزارة الداخلية يحدد الطالب الذى يمارس الغش، وبالتالى توجه غرفة العمليات المراقب لضبطه وإجراء محضر له بعد الامتحان.

وأشار رضا حجازى إلى أن لجان الامتحان تحتوى على كاميرات مراقبة لتصوير عملية الامتحانات، وإحكام السيطرة على مختلف اللجان لمنع الغش.

وناشد نائب وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم بالدخول للامتحان بالموبايل، مردفا أنه هناك طالبة قامت بتمزيق ورقة الأسئلة والإجابة اليوم، لكن لم يتم تسريب الامتحان ولو حدث يتم إلغاؤه.

واستكمل رضا حجازي، أن المعلمون هم العامود الفقرى للعملية التعليمية، وسيكون هناك 54 إعلان عن مسابقة التربية والتعليم، كل مدرس يمكنه التقديم فى محافظته، مشيرا إلى أن الجدارة والشفافية أمر جرى مراعاته فى وضع آليات التقديم للوظائف، ولا يوجد سوق للسماسرة فى هذه العملية.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على ضرورة اجتياز المتقدم لامتحان إلكترونى مميكن بدون أى واسطة، وذلك فى الكفاءات السلوكية، والثقافة اللغوية، والكفاءات التخصصية، والثقافة العامة، وبعد ذلك يخضع المتقدم لاختبار الصحة البدنية والمظهر العام، والقدرة على تطبيق النظام التعليمى الجديد وبعد النجاح يتم التعاقد معه لمدة عامين كمدرس مساعد.

وبيّن أنه يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جيد، مع ضرورة حبه للأطفال والتدريس، وأن يكون خريج كلية التربية أو لديه دبلوم مهنى تربوي، وإذا لم يكن يتمتع بهذه الخصائص عليه ألا يتقدم فى هذه المسابقة.

وكشف أنه بداية من الساعة 12 بعد منتصف ليل اليوم سيتم نشر الإعلان ويبدأ التقديم بداية من 2 يوليو ويستمر حتى 24 يوليو، مردفا أن سعر ملف التقديم 22 جنيها فقط لا غير، لأنه مدعوما من الدولة.