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التعليم: التقديم بمسابقة تعيين المعلمين 2 يوليو على بوابة الوظائف الحكومية

الأحد، 26 يونيو 2022 04:01 م
التعليم: التقديم بمسابقة تعيين المعلمين 2 يوليو على بوابة الوظائف الحكومية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين - تصوير محمد الحصرى

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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم منها المؤهل الدراسي وشهادة تأهيل وصورة من إيصال الإيداع المبلغ 22 جنيها مرسوم الامتحانات وأيضا بطاقة الرقم القومي، وسيتم رفض الطلب فى حالة تزوير مستندات، موضحا أن التقديم سيتم إلكترونيا عن طريقة بوابة الوظائف الحكومية من 2 يوليو حتى 24 يوليو من نفس الشهر، مشددا على أنه لا أفضلية لأحد.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين. 
 
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التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

رابط التقديم على مسابقة 30 ألف معلم

التقديم فى مسابقة المعلمين

شروط التقدم فى مسابقة تعيين 30 الف معلم

اليوم السابع بلس



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