التأمين الصحى بالغربية: تزويد عيادات الفرع بأجهزة أشعة وأجهزة طبية للمعامل

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه تم توفير 4 أجهزة أشعة بعيادات طلعت حرب بالمحلة، أحمد عرابي بكفر الزيات، قطور الشاملة، على بن أبى طالب بطنطا، ومن المقرر تشغيلها خلال الأسابيع القادمة فور تركيبها من خلال الشركة الموردة وتدريب فرق العمل.

كما نجح الفرع في توفير 7 أجهزة لمعامل الفرع ما بين كيمياء ودم في عيادات كفر الزيات وقطور والسنطة والمجمع الطبي وبن سينا (2 جهاز كيمياء وجهاز صورة دم) خلال 6 أشهر الماضية.

ويجري العمل على استمرار توفير جهاز كيمياء في صحة ثالث بطنطا خلال الأسابيع القادمة لتخفيف الضغط على المعامل المركزية.

وأوضح أن مستشفيات الفرع أجرت 113 ألف و500 فحص معملي و 18 ألف أشعة لجمهور الهيئة من المنتفعين.

وأجرت مستشفى المجمع الطبي55 الف فحص، كما أجرت مستشفى مبرة المحلة 45 ألف فحص معملي، تليها مستشفى مبرة طنطا 13300 فحص معملي خلال النصف الأول من 2022.

وفيما يخص نشاط الأشعة أجرت مستشفى مبرة المحلة فحوصات أشعة وصلت إلى 9500 فحص أشعة ما بين عادية ومقطعية، فيما أجرت مستشفى المجمع الطبي ومبرة طنطا 8500 فحص أشعة للمترددين على المستشفيات منذ يناير 2022 وحتى شهر يونيو الحالي.

يذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وتجهيز معمل متكامل وبنك الدم بمستشفى المجمع الطبي وبدء التشغيل في مايو 2022, ويجري تشغيل وحدة الباثولوجى بعد استكمال التجهيزات من خلال هيئة الشراء الموحد.

وأكد مدير فرع التأمين الصحي أنه جارٍ رفع كفاءة الأجهزة الطبية الأخرى بكافة المستشفيات والعيادات التابعة على مستوى محافظة الغربية طبقا للخطة الموضوعة.



الاجهزة الحديثة