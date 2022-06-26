البيئة: ربط مداخن كهرباء محطتى غرب أسيوط وعتاقة الغازية بشبكة رصد الانبعاثات

كتبت منال العيسوى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لحوالى 8 وحدات، بإجمالى 16مدخنة بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة، والانتهاء من ربط مداخن محطة كهرباء عتاقة الغازية في محافظة السويس، بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات لحوالى 4 وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية بأربع مداخن، حيث تم رصد أكاسيد النيتروجين وثانى أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والجسيمات الصلبة الكلية، والظروف المرجعية.

وأكدت وزيرة البيئة، على استمرار بذل الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء، بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات. وذلك فى اطار إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه بهذا الربط فقد بلغ أجمالى عدد المنشآت الصناعية التى تم ربطها بمحافظة اسيوط حوالى 3 منشآت بـ 33 مدخنة، ووصل عدد المنشآت التى تم ربطها فى محافظة السويس إلى 16منشأة بحوالى 66 مدخنة.