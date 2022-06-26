اليوم السابع
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البابا تواضروس ومحافظ القليوبية يفتتحان بيت "سان مارك" بإيبراشية شبرا الخيمة

الأحد، 26 يونيو 2022 10:48 ص
البابا تواضروس ومحافظ القليوبية يفتتحان بيت "سان مارك" بإيبراشية شبرا الخيمة البابا تواضروس ومحافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، واللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بيت "سان مارك" للمؤتمرات بالعبور التابع لإيبارشية شبرا الخيمة.

 

وشارك في الافتتاح، عدد من أحبار الكنيسة وقيادات المحافظة، حيث يقع بيت "سان مارك" للمؤتمرات على مساحة ثمانية أفدنة تتضمن مساحات خضراء وزراعية واسعة، ومبنى للخدمات والمؤتمرات ومبنى مقر لقناة فضائية للأطفال.

 

البابا تواضروس والهجان محافظ القليوبية
البابا تواضروس والهجان محافظ القليوبية

 

افتتاح بيت سان مارك التابع لـشبرا الخيمة
افتتاح بيت سان مارك التابع لـشبرا الخيمة

 

البابا تواضروس اثناء افتتاح بيت سان مارك التابع لـشبرا الخيمة
البابا تواضروس اثناء افتتاح بيت سان مارك التابع لـشبرا الخيمة

 

البابا تواضروس الثانى ومحافظ القليوبية
البابا تواضروس الثانى ومحافظ القليوبية

 

البابا تواضروس ومحافظ القليوبية
البابا تواضروس ومحافظ القليوبية

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 


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