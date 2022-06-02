مليار و800 مليون جنيه صافى إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف فى 11 شهرا

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ،إنه بفضل الله، ثم بفضل الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحق الوقف، وحرصه الشديد على صيانة كل أعيان الوقف وتوجيهه المستمر بحسن استثمار هذه الأعيان ومتابعته لذلك، حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى صافي إيرادات وأرباح في 11 شهرًا، مبلغ مليار و800 مليون جنيه، وهو الرقم الذي يتحقق لأول مرة في مثل هذه المدة منذ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وأضاف حسن فى بيان للوزارة اليوم، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من 1 /7 /2021م وحتى 31 /5 /2022 من العام المالي الحالي 2021/ 2022م مبلغًا وقدره (1,803,651,000) بزيادة قدرها (206,667,055) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 12,9% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020/ 2021م ، وبزيادة قدرها (532,070,027) جنيهًا، بنسبة زيادة قدرها (41,8%) عمَّا تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020م.

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية، فى وقت سابق أن مال الوقف هو مال الله وحق لما أوقف له لا يسقط بالتقادم وتحذر من المماطلة في أداء حقه وأنها تعد قائمة سوداء بالمعتدين على أي وقف أو المعطلين لتنفيذ أي حكم لصالحه والمتقاعسين عن أداء حقه عليهم .