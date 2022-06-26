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الأمن الأردنى: قاتل الطالبة إيمان أطلق النار على رأسه وهو فاقد للوعي حاليا

الأحد، 26 يونيو 2022 09:09 م
الأمن الأردنى: قاتل الطالبة إيمان أطلق النار على رأسه وهو فاقد للوعي حاليا ايمان ارشيد
كتب أحمد عرفة

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أكد الأمن العام الأردني أن قاتل الطالبة إيمان أرشيد أطلق النار على الجانب الأيمن من رأسه وفاقد للوعي، فيما قال مراسل قناة العربية في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل عن مصادر طبية، إن قاتل الطالبة إيمان أرشيد ما زال حيا لكنه فاقد للوعي.

وفى وقت سابق قالت مديرية الأمن الأردنية العام الأحد، إنه جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان ارشيد.

وأضافت المديرية الأردنية في بيان صحفي أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه. وبينت المديرية أنه سيجري ذكر أي تفاصيل لاحقا.


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