الأمن الأردنى: المشتبه بقتله الطالبة إيمان إرشيد يطلق النار على نفسه

كتب: أحمد جمعة

قالت مديرية الأمن الأردنية العام الأحد، إنه جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان ارشيد.

وأضافت المديرية الأردنية في بيان صحفي أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وبينت المديرية أنه سيجري ذكر أي تفاصيل لاحقا.

وتوفيت فتاة أردنية داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية".

وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام الأردنية، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.